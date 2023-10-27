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Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanlığı tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan bayrak dağıtımına Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel ve sendika üyeleri katıldı.

Bayrak dağıtımı öncesi bir açıklama yapan ürk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, “Genel Merkezimiz tarafından başlatılan bayrak dağıtımı yaptık. Yozgatlı vatandaşlarımıza bayrak dağıtımı yaparak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Türk Eğitimcileri olarak aklın, ilmin öncülüğünde yeni ahlaklı nesil birinci şahsını azimleyen olan bizler mücadeleye devam edeceğiz. Devletimizin milletimizin bekası için yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Sonsuz varlık vazgeçilmez yeminle yeni Türkiye yüzyılında bağlı hükümlülükle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” diye konuştu. (Alpaslan Demir)