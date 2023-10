Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Genç İHH İl Başkanı Betül Yüce, eğitimde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı yönetimi, kanama kontrolü, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular yer aldığını söyledi.

Başkan Yüce yaptığı açıklamada, “Aldığımız eğitimler sonrası yazılı ve uygulamalı sınavlar neticesinde katılımcılarımız ilk yardım sertifikasını almaya hak kazandı. Artık her bireyin muhakkak alması gereken ve hayati önem taşıyan bu eğitimi gönüllülerimiz yoğun ilgi ile karşıladı. Gerek son zamanlarda artan doğal afetlerde, gerekse günlük hayatta karşılaştığımız kaza, yaralanma, sakatlanma vb. durumlarda her vatandaşın en doğru ve sağlıklı bir şekilde müdahale etme ehliyetine sahip olması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Her an karşılaşabileceğimiz acil durumlarda uygulanan bilinçsiz müdahaleler ne yazık ki geri dönüşü olmayan hasarlara ve can kayıplarına neden olabiliyor. Yozgat Genç İHH olarak katılımcılarımıza bu bilinci aşılayarak gerektiğinde en doğru müdahaleyi yapabilmeleri için grup halinde ilk yardım eğitimi alma imkanı sunduk. Her zaman olduğu gibi bu programımızda da amacımız; daha bilinçli, duyarlı ve iyiliğin geleceğini inşa eden bir gençlik yetiştirmektir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)