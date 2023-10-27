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Yerköy ilçesinde bulunan İnandık Barajı için geri sayım başladı. Gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 87,48 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Barajda, 2023 Aralık ayında su tutmayı hedeflediklerini açıkladı.

İnandık Barajında şu anda gövde düzenleme ve elektrik imalatlarının tamamlandığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “İnşaatta ulaşım yolları, gövde, dolusavak sıyırma ve cut-off kazılarını tamamladık. Ayrıca kondüvi, su alma yapısı, enjeksiyon ve batardo imalatlarını da bitirdik. 360 bin m3’lük gövde dolgusunu tamamladık” dedi.



YOZGATLI ÜRETİCİLERE YILDA 145 MİLYON 274 BİN 533 LİRA GELİR

28 bin 750 dekar araziye can suyu verecek İnandık Barajının, bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “Baraj sayesinde çiftçiler, modern sulama ile tanışacak 28 bin 750 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Yozgatlı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 145 Milyon 274 Bin 533 lira daha fazla kazanacak” dedi.



31 BİN 10 MİLYON METREKÜP SU DEPOLAYACAK

Temelden yüksekliği 73 metre olarak projelendirilen Yerköy İnandık Barajının gövdesi silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) tipinde projelendirildi. 31 bin 10 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 28 bin 750 dekar araziye can suyu verecek. (Haber Merkezi)