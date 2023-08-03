4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında ortaokul öğrencileri istedikleri liselere gidebilmek için ter dökmüştü. 24 Temmuz’da açıklanan LGS sonuçlarının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 1’lik dilimin altında başarı gösteren öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrenciler ile bir araya gelen Ergül’e, Şube Müdürleri Atakan Akdaş ve Necmettin Sağlam eşlik etti.

LGS’de başarı gösteren 12 öğrenciye Ergül ve şube müdürleri tarafından ödülleri taktim edildi.

Başarının zirvesini yaşadıklarını belirten Ergül, “Her başarı bir hayalle başlar ve hiç kimse tek başına başarılı olamaz. Bugün bir başarıdan söz ediyorsak, bu başarının sahibi bugün salonumuzu onurlandıran sevgili öğrencilerimdir. Sevgili öğrencilerimi bir öğretmenleri olarak yürekten kutluyorum. Onlara bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllara oranla Yerköy'de başarının zirvesine çıktık. İlçemizde yüzde 1'e giren öğrenci sayısının ilk defa bu kadar artarak 12'ye çıktığını gördük. Başarılarınız daim olsun çocuklar" dedi. Zekiye Doğan