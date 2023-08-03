Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor” dedi.

İlçenin belirli bölgelerinde mahallelerin yol problemlerini ortadan kaldırmak için ekiplerin gece-gündüz demeden çalıştığını belirten Başkan Açıkel, “İlçemizde yol problemi yaşayan mahalle kalmayacak hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız gayretle ve özveriyle devam ediyor. Hedefimize büyük oranda yaklaştık. Planlamaların önünde bir çalışma temposu içindeyiz. Mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor" diye konuştu.

Birçok bölgede çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Açıkel, “İlçemizin birçok bölümünde yol bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi ekiplerimiz Şekerpınar Mahallesi kanal yolu üzerinde yol çalışmasına başladı. İnşallah buradaki yol çalışmamızı da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. Alpaslan Demir