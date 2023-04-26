Geçtiğimiz günlerde başlayan Sorgun Bilim ve Teknoloji Festivalinde ter döken öğrencilere ödüller verilmeye başlandı.

Festivalde ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale’ konulu şiir ve kompozisyon yarışmasındadereceye giren gençlerimize ödüllerini Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’den aldı.

Ödülleri verdikten sonra açıklamada bulunan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sorgun Bilim ve Teknoloji Festivali ile ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale’ konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençlerimize ödüllerini verdik. Sorgun’umuzun gençlerini bilim, teknoloji ve sanatla iç içe yetiştiriyor, Türkiye Yüzyılını donanımlı bir nesille inşa ediyoruz. Bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin gizemli dünyası ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi