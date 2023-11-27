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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaşıyor. 30 Kasım tarihi, ödemelerin sonlandırılması için belirlenen kesin tarih olarak açıklandı.

Motorlu taşıtlar vergisi, araç sahiplerinin her yıl devlete ödemekle yükümlü oldukları bir vergidir. Bu vergi, genellikle Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki eşit taksitte ödenir. MTV miktarı, aracın türüne, hacmine ve yaşına göre belirlenir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Ek MTV ödemeleri için son tarih 30 Kasım olarak belirlenmiştir. Bu ödeme, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla getirilmiş ek bir vergidir.

Ek MTV, 2023 yılında sadece bir defaya mahsus olmak üzere uygulanan bir vergidir. İlk taksit Eylül ayında ödenirken, ikinci taksitin ödeme süresi 30 Kasım 2023 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihe kadar ödenmeyen ek MTV'ler, %2,5 oranında gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi gib.gov.tr üzerinden, interaktif vergi dairesi ve mobil uygulama aracılığıyla ödenebilmektedir. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubeleri, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebilir. PTT şubeleri de ödeme alacak noktalardan biridir.

Önemli bir hatırlatma olarak, ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri ciddi hukuki sorunlarla karşılaşabilir. Araçlarını satamaz, devredemez, trafikten çekemez ve yurt dışına çıkamazlar. Bu nedenle, vatandaşlar için hem maddi hem de hukuki açıdan büyük bir sorumluluk taşıyan bu vergiyi ödemek, önemli bir vatandaşlık görevidir. Son ödeme tarihine kadar ödeme yapmayanlar, belirlenen yaptırımlarla karşılaşabilirler.