Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada Yozgat’ta ocak ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 120 bin 648 oldu.

TÜİK verilerine göre, Yozgat'taki motorlu kara taşıtı sayısında Ocak ayı boyunca belirgin bir artış kaydedildi. Bu rakam, bölgedeki ulaşımın önemli bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Yozgat'ın ekonomik ve demografik yapısının bu artışı etkileyebileceği düşünülürken bu veriler, bölgedeki ulaşım sektörünün dinamiklerini anlamak ve gelecekteki planlamalar için önemli bir referans noktası sunar.