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Instagram, çocuk istismarı endişeleriyle tekrar gündemde. Wall Street Journal'ın saha araştırmasına göre, Instagram'ın Reels uygulaması, çocuk mahremiyeti ihlallerine açık bir platforma dönüşmüş durumda.

Reels, kullanıcıların ilgi alanlarına özel video akışları sunan ve kişiselleştirilmiş içerikleri büyük veri kullanarak hazırlayan bir video hizmeti olarak öne çıkıyor. Ancak WSJ'nin araştırmasına göre, bu platform pedofillerin hedefi haline gelmiş durumda.

Özellikle genç yaş grubunu ve Instagram'da aktif paylaşım yapan ergen influencer'ları takip eden yetişkin hesaplar üzerinden yapılan testlerde, Reels videolar bölümünde cinsel içerikli çocuk ve yetişkin videolarının yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, büyük markaların söz konusu içeriklere reklam verdiği belirlendi.

Bumble gibi popüler arkadaşlık uygulamalarının reklamları, çocukların bulunduğu içeriklerle arka arkaya gösteriliyor. Bu durum, Instagram algoritmalarının çocukları hedef alan cinsel içerikleri teşvik ettiği endişesini beraberinde getiriyor.

Reels uygulamasında çocuk istismarı içeren videoların, kullanıcı davranışlarına dayalı önerilerle birbirine bağlanarak yayıldığı biliniyor. Test hesapları aracılığıyla yapılan incelemeler, Instagram'ın çocuk güvenliği konusunda yetersiz kaldığını ve pedofillerin bu platformda rahatça faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Sorunun Meta tarafından fark edilmesine rağmen henüz kesin bir çözüm bulunmamış olması, çocukların cinsel istismara uğraması riskini artırıyor. Wall Street Journal'ın araştırması, reklamların içerik kontrolünde ciddi eksiklikler olduğunu ve çocuk istismarına zemin hazırlayan bir ortamın bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bu noktada, sosyal medya şirketlerinin çocuk güvenliği konusunda daha etkin önlemler alması, algoritmaların gözden geçirilmesi ve içerik denetimi konularında daha sıkı politikalar benimsemesi gerektiği vurgulanıyor.