Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milyonları nefes aldıracak haberi verdi. O kişilerin tüm borçları kökten silindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrika sahibinden tekstil üretimi hakkında bilgi alan Kacır, işçilerle sohbet etti.

Ziyaret programının ardından GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "2024 Yılı Adıyaman Projeleri İmza Töreni"ne katılan Kacır, milyonlara nefes aldıracak haber verdi.

“TÜM BORÇLARI SİLDİK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrasında Adıyaman Kayaönü'nde 49 hektar büyüklüğünde yeri sanayi alanı olarak ilan ettiğini hatırlatan Kacır, "KOBİ'lerimizi Adıyaman'ımızın kalkınmasında can damarı olarak görüyoruz.

Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin zarar gören işletmelerin 2023 yılı yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin tüm KOSGEB borçlarını sildik” dedi.

“FAİZSİZ KREDİ İMKANI”

Depremin hemen ardından iş yerlerinin hızla toparlanması için KOSGEB aracılığıyla başlatılan Acil Destek Kredisi'ni duyuran Kacır, “İşletmelerin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağladık.

Bu destek programı, 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli olarak sunulmaktadır. Adıyaman'da 593 işletme bu destekten yararlanırken yaklaşık 174 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk” dedi.

Kacır ayrıca, “Hasar durumuna ve ölçeğe göre Adıyaman'daki KOBİ'lere 750 bin liraya varan ve 36 ay vadeli faizsiz desteği ilk 24 ayı geri ödemesiz olarak sunuyoruz.

Bugüne kadar Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye toplamda 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.