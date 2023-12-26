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Başkan Coşar, uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı yapımı için belediye tarafından 2022 yılı içinde satın alınan ve ilçenin 87 ada ve 25 parsel üzerinde yer alan arsa üzerine inşa edeceği proje için onay alındı.

Projenin 2024 yılı içinde yapım işi için ihaleye çıkılarak, inşasına başlanılması planlandığını belirten Coşar, “Boğazlıyan Belediyesi olarak uzun bir süredir titizlikle üzerinde çalıştığımız Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı yapımı için belediyemiz tarafından 2022 yılı içinde satın alınan ve ilçemiz 87 ada ve 25 parsel üzerinde yer alan arsa üzerine inşa edeceğimiz ilgili proje için onay alınmıştır.

Söz konusu arsa üzerine inşa edeceğimiz Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı projesinin her aşaması ilçemizde bulunan bir proje firması tarafından yapılmıştır. Bu doğrultuda, tüm aşamaları tamamlanan ve ilgili bakanlıklarımız arasında görüşmeleri devam eden Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı projemiz ile ilgili 2024 yılı içinde yapım işi için ihaleye çıkılarak, inşasına başlanılması planlanmaktadır. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“SEVDAMIZ BOĞAZLIYAN”

Boğazlıyan sevdasıyla ilçeye değer katmak ve en kaliteli hizmeti sunmak için tüm çalışmaları seferber ettiklerini ifade eden Coşar, “İlçemiz için durmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. İlçemize kazandıracak daha çok eserlerimiz ve yapacak daha çok işimiz var. İlçemize kazandırdığımız eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmaya devam ediyoruz. İlçemiz için yeni bir projenin daha onayını aldık. Farklı alanlarda birçok eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız ve alacağımız projelerle ilçemizin geleceğine yön vermeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde üretmeye, gelişmeye, hep daha iyisini hayata geçireceğiz. Yaptıklarımız, inşa ettiklerimiz, hizmete sunduklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Durmak yok hizmete devam” dedi.