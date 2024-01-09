Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akdağmadeni ilçesinde, belediye ekipleri kış öncesinde saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akdağmadeni Belediye ekipleri kış mevsimi öncesinde havaların soğumasına aldırmadan sahadaki çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Kış ayının gelmesi ile birlikte soğuk havaya aldırmadan ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Yaz dönemi boyunca ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmaları aralıksız sürdürdü. Kış ayının gelmesi havaların soğuması bizleri ve ekiplerimizi durdurmadı. İlçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda Emek Mahallesi Adliye önü yol yenileme çalışmalarımızı, Emek Mahallesi 202. Sokak yol yenileme çalışmalarımız, Yeşildere Mahallesi Hızır İlyas Caddesi yol yenileme çalışmamızı ve İstanbulluoğlu Mahallesi 147. Sokak yol yenileme çalışmamızı tamamladık. Açık Cezaevi ve Lojmanları arsın da bulunan yeni çubuk yolunda yeni kaldırım çalışmasını tamamlayarak yaya olarak yolu kullanan vatandaşlarımızın güvenliğini arttırdık" ifadelerini kullandı.

Tamamlamış oldukları çalışmaların yanı sıra ilçenin birçok bölgesinde de ekiplerinçalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet için buradayız ve tüm gayretimizle de hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.