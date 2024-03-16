Otomotiv markaları arasında en iyilerinden biri olan Toyota, yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’den yapılan duyuruya göre, fabrikalarda çalışacak yeni personel alımı gerçekleştirilecek.

Dünya çapında tanınan otomobil devi Toyota, iş gücüne yeni katılacak personeller arayışını başlattı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., fabrikalarında çalışacak yeni personel alımı sürecini duyurdu.

Toyota'nın yüksek maaşlarla çalışacak personeller alacağı müjdesi verildi. Üretim Elemanı pozisyonunda istihdam edilecek olan personeller için en düşük işçi maaşının 30 bin TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu yüksek maaşlar, adayların dikkatini çekiyor ve başvuruları artırıyor.

YÜKSEK MAAŞLA İSTİHDAM MÜJDESİ

Markanın yüksek maaşla çalışacak personel alımı yapacağı bilgisi verildi. Öte yandan alınacak personellerin Üretim Elemanı kadrosunda yer alacağı duyuruldu. Toyota’daki en düşük işçi maaşının 30 bin TL olduğu da bilinen detaylar arasında yer alıyor. Toyota’da asgari ücretin neredeyse iki katına yakın olan en düşük işçi maaşları düşünüldüğünde ilan görenleri cezbediyor. Peki, Toyota personel alımı şartları neler? Kimler başvurabilir? İşte detaylar…

Başvurular için aranan şartlar ise şu şekilde:

En az lise mezunu olmak,

18-30 yaş aralığında olmak,

Sakarya, Kocaeli veya Düzce illerinde ikamet etmek,

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak.

Toyota fabrikalarında çalışmak isteyen ve yukarıdaki şartları sağlayan adaylar, Mart ayı içerisinde Toyota Türkiye'nin resmi internet sitesinde bulunan 'açık pozisyonlar' bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler.