Galatasaray, şampiyonluk yolunda son engelini aşmaya hazırlanıyor. Sezonun son haftasına 99 puanla lider giren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluk için en avantajlı konumda.

Geçen haftaki derbi galibiyetiyle moralli bir şekilde ilerleyen Fenerbahçe ise son 90 dakikaya umutla bakıyor. Lider Galatasaray, bugün Konyaspor deplasmanında saat 19.00'da mücadele edecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Galatasaray için en az bir puan, şampiyonluk için yeterli olacak. Diğer yandan Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Maç da saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, kendi maçını kazanması ve rakibi Galatasaray'ın mağlup olması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray, bugün Konyaspor deplasmanında en az bir puan alması halinde 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçecek. Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı kazanmak için de önemli bir adım atmış olacak.

Sarı-kırmızılılar bu sezon defansif anlamda da dikkat çekiyor. 37 maçta kalesinde sadece 25 gol gören Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım olarak zirvede yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün takımının zaferi halinde kariyerine bir kupa daha ekleyecek. Daha önce farklı takımlarla elde ettiği başarıların ardından Galatasaray ile de şampiyonluk yaşamak isteyen Buruk, bu hedefe çok yaklaşmış durumda.

Fenerbahçe'de ise eksikler dikkat çekiyor. Kart cezalıları ve sakat oyuncular nedeniyle sarı-lacivertli ekip eksik kadroyla sahaya çıkacak. Ancak Fenerbahçe, son 26 lig maçını kaybetmeyerek güçlü bir performans sergiliyor. Bu karşılaşma öncesinde ise milli yıldız Cengiz Ünder'in durumu belirsizliğini koruyor.