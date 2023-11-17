Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, İtalya'nın önde gelen futbol kulübü Napoli'nin şampiyonluk formalarını üretiyor. Bu stratejik planın ardında, Napoli'nin store mağazalarında satılan ürünlerin Yozgat'ta üretilip İtalya'ya gönderilmesi yer alıyor.

Yozgat, İtalya Seri A şampiyonu Napoli'nin formalarını üretme görevini üstlenerek, 1 milyon ürün hedefini aştı. Bu anlamlı iş birliği, sadece bölge ekonomisine değil, aynı zamanda Türkiye'nin tekstil sektörüne de önemli bir katkı sağlıyor.

Fabrikanın yıllık 1 milyon ürün hedefini aşmasıyla birlikte, Napoli taraftarları tarafından yoğun ilgi gören eşofman takımları, tişörtler ve polarlar gibi ürünler, Yozgat'ta üretilip İtalya'ya gönderilmekte. 220 kişinin istihdam edildiği bu tekstil fabrikası, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.

Fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, 40 yıldır tekstil sektöründe deneyim sahibi olduğunu ve 30 yıl boyunca İstanbul'da çalıştıktan sonra Yozgat'a geldiğini belirtti. Napoli'nin store mağaza ürünlerini üretmekten gurur duyan Öztürk, "İtalya'nın ünlü spor kulübü Napoli'ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının store mağazalarında satılan ürünlerin birçoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının store ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu başarı, Yozgat tekstil sektörünün uluslararası arenada rekabet edebilirliğini ve Türkiye'nin futbol endüstrisine olan katkısını bir kez daha gösteriyor. Napoli'nin Yozgat planı, sadece bir futbol kulübünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda Türk tekstil sektörünü dünya sahnesinde güçlendirmeye devam ediyor.