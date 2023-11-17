Metin Uca hayatını kaybetti! Metin Uca neden öldü

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Geçtiğimiz günlerde, tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca (62), geçirdiği trafik kazası soncu tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uca'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

METİN UCA ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlanan ve ardından meydana gelen trafik kazasının ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alınan Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı. Metin Uca'nın ölüm haberi, menajeri Kübra Kalem Baykara tarafından sosyal medya platformu X hesabından duyuruldu. Baykara, yaptığı paylaşımda, "Metin Uca'yı kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullandı.