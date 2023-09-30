İncelemede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Başkan Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yerköy Belediyesi olarak, ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kale Mahallesi'nde yapımına başladığımız 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposunun temelini attık. Bu deponun tamamlanmasıyla birlikte, ilçemizin içme suyu ihtiyacını daha sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde karşılayabileceğiz" dedi.

“İÇME SUYU VERİLECEK”

Başkan Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin tüm mahallelerine içme suyu verileceğini belirterek, “Yerköy ilçemize hayırlı uğurlu olsun, 3 bin tonluk su depomuzun kısa bir süre önce temelini atmıştık. Şuan çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu tatlı su depomuz 14 mahallemize yetecek kapasitededir. Musabeyli barajından gelecek su arıtma tesisimizden arıtılacak ve Yerköy ilçemizin yıllardır özlemle beklediği ve olmaz dediği bir hizmeti memleketimize kavuşturmuş olacağız inşallah. Fakat bu hizmet yapılırken, Kale mahallesinin tepesinden, 100. Yıl mahallesine kadar yani 9 kilometrelik bir boru hattını döşeyerek geliyoruz. Yüzde 90’a yakın bir kısmı bitmiş durumdadır. Şimdi şehrin içerisinden geçen 1 kilometrelik hattın çalışmaları yapılmaktadır. Tabi bu çalışmalar esnasında da iki hattın arasında çalışmalar devam ediyor. Bu iş çok kolay bir iş değil. Bunu yaparken ufak tefek patlaklıklar meydana gelmektedir. 15 gün 20 gün ilçe halkımızdan müsaade istiyoruz ve özür diliyoruz. Bu yaşanan kesintiler elimizde olmayan sebeplerden dolayı yaşanmaktadır. Böyle bir nimete kavuşmak için mutlaka bu işin bir külfeti olacak. Şimdi sosyal medyada, sağda, solda su yok diyorlar Yerköy ilçemizin suyu var bizler eski depolarımızı da sıfırladık ve yerlerine taze depo yaptık. İnşallah depomun resimlerini de sosyal medya üzerinden paylaşacağız. 9 tane su bulduk, suların ilçe halkımıza sağlıklı bir şekilde ulaşması için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösteriyoruz. Suyumuz çok taziklendi, taziklenmesindeki sebep ise Bağlarbaşı Mahallemize su çıkmıyor bunu mutlaka aynı hat üzerinden vermek zorundayız. Hat zaman zaman dayanmıyor. Bu yeni yapacağımız hat sayesinden bu gibi problemleri ortadan kaldıracağız. İnşallah yılbaşına kadar bu depomuzda bitecek, suyumuzu da ilçemize vereceğiz. İlçe halkımızdan dua bekliyoruz, sabır bekliyoruz. Bu sosyal medyada yer alan fitneliklere de kulak asmalarını istiyoruz. “

“BİR YERDE NİMET VAR İSE KÜLFETTE OLACAKTIR”

Yerköylülere en kaliteli içme suyunu sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, “Tatlı su çalışmalarında, suyun depoya ulaşmadın da kullanılan boru 350’lik çelik borudur. Bizler bu boruları eski içme suyu borularımızın yanında kullanıyoruz. Bu boruları yanından doğalgaz boruları var, eski su borularımız var, birde 400’lük borumuz var, tabi bunların yanında da kanalizasyon borusu bulunmaktadır. Yani bu çalışmalar esnasında 5 tane boru bulunmaktadır. Altıncı olarak ta bizim bu tatlı su borumuz yer alacaktır. Zaman zaman kepçe çalışıyor. Toprağın altını göremiyoruz. Ekiplerimiz çok itina ilçe çalışmaktadır. Tabi bazen kepçenin ucunun değmesi sonucu ufak patlamalar meydana geliyor. Buda patlama olduğunda ise yanında büyük borular olduğu için kolay kolay tamiri hemen yapılmıyor. Suyu kesmemiz, tekrardan kaynağını yapmamız nereden bakarsanız bakın 6-7 saati buluyor. Onun için bütün hemşerilerimize buradan bir kez daha söylüyorum, bazı art niyetli insanlar sosyal medyada bunları farklı boyutlara çekiyor. Elbette bir yerde nimet var ise külfette olacaktır. Bu külfete 10-15 gün katlanmamız lazım Yerköy tarihinden bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yani 14 mahallemize yetecek tatlı su depomuzu yapıyoruz. Şimdiden sabrınız için Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İncelemelerde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. (Haber Merkezi)