EYT'li ve Bağkur'lulara müjde 5 yıl erken emeklilik geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışması, özellikle küçük esnafı ilgilendiren bir adım olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...

EYT'LİLER VE BAĞKUR'LULAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK KAPISI AÇILIYOR!

Ekim ayı, küçük esnaflar için heyecanla beklenen bir döneme işaret ediyor. Hükümetin başlattığı yeni bir prim indirimi çalışması Meclis'e sunulmaya hazırlanıyor. Bu çalışma ile yaklaşık 1 milyon esnaf, erken emeklilik hakkı kazanmanın yanı sıra bin 800 gün daha az prim ödeme fırsatını elde edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çerçevesinde yapılan bu önemli adımı kamuoyuna duyurdu. Bu yeni düzenleme, küçük esnafın mali yükünü hafifletirken, emeklilik hayallerini de erken yaşta gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

BAĞ-KUR PRİM İNDİRİMİ: KÜÇÜK ESNAFLARA 5 YIL KAZANDIRACAK DÜZENLEME

Bu önemli düzenleme ile yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu esnaf, emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 bin yerine 7 bin 200'e düşürülmesi avantajından faydalanacak. Böylece esnaf, mali yükünü hafifletirken, emeklilik hakkını daha erken elde edecek.

İlk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınması planlanıyor. Bu düzenleme ile berberler, bakkallar, ayakkabı tamircileri, terziler, kuaförler gibi esnaflar, 5 yıl erken emeklilik fırsatı yakalayacak.

EYT'LİLER İÇİN DE BİR KAPI AÇILABİLİR

Düzenlemenin kapsamı önemli bir detay. Eğer sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa, 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Ancak tüm Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir kapsam olursa, yasa belirtilen tarihten sonra Bağ-Kur'lu olan tüm sigortalılar 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu durumda EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsayan bir düzenleme gerekecektir.

Yasanın detayları ve kapsamı Ekim ayında Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bu düzenleme ile küçük esnafların mali yükü hafiflerken, erken emeklilik hayalleri daha yakın hale gelecek. (Haber Merkezi)