Müge Boz, Cumartesi günü ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini ve bir erkek bebek olduğunu sevinçle öğrendi. Boz ve eşi Caner Erdeniz, bu mutlu anlarını ilk aile fotoğrafıyla kutladı.

Müge Boz, Cumartesi günü ikinci bebeğiyle kucaklaştı. Doğum esnasında bebeğin bir erkek olduğunu öğrenen Boz ve eşi Caner Erdeniz, sevinçlerini ilk aile fotoğrafıyla kutladı. 2019'da evlenen Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çifti, Cumartesi günü ikinci kez ebeveyn oldular. Bebeğin cinsiyetini önceden bilmek istemeyen çift, doğum sırasında erkek olduklarını öğrendi. Bebeğe Rika adı verildi.

Mutluluklarını sosyal medyada paylaşan çiftin aile pozu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden gelen tebrik mesajlarıyla mutluluklarını paylaşan çift, sevincini dostlarıyla da paylaştı.