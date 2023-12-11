Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvansal üretimi destekleme amacıyla sunulan destek başvurularının başladığını duyurdu.

Hayvansal üretim ve yetiştiriciliği desteklemek için yapılan destek ödemeleri, bugünden itibaren başlamıştır. Damızlık düve desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 7 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Düve Alımı Hibe Destekleme başvuruları 11 Aralık 2023 tarihinde başlayarak 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurmak isteyen yetiştiricilerin İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine şahsen müracaat etmeleri önemle duyurulur” şeklinde bilgi verdi.

Hayvansal üretim sektörüne destek veren bu program kapsamında başvuruların belirlenen tarih aralığında yapılması önem taşımaktadır.