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Milli Savunma Bakanlığı, memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında belirlenen yeni bedelli askerlik ücreti hakkında açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, bugün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve diğer gündem konularına dair önemli mesajlar iletti.

Toplantıda, son bir hafta içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen 36 teröristin sayısı açıklandı. Açıklamada, 2023 yılı dahil olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 2 bin 237 olduğu belirtildi.

Öte yandan, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya gönderilen mayın avlama gemilerinin Montrö Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı iddiaları gündeme geldi. Bakanlık kaynakları, bu iddiayı kesin bir dille reddederek, "Savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir" açıklamasını yaptı.

Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte 182 bin 608 lira 92 kuruş olarak belirlenen yeni ücretin neden henüz açıklanmadığına dair bir soruya da yanıt verildi. Bakanlık kaynakları, "2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır" açıklamasını yaptı.