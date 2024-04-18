Tapu işlemleri ve miras paylaşımında şartlar değişti. Bir şart tamamen ortadan kaldırılınca, tapu devir işlemleri kolaylaştı.

Yakın zamanda yapılan düzenlemelerle birlikte, tapu işlemleri ve miras paylaşımında önemli değişiklikler meydana geldi.

Kardeşler arasında miras paylaşımı ve tapu devir işlemlerinde aranan şartlardan biri tamamen ortadan kaldırıldı. Miras kavgası yaşayan kardeşler, konunun detayları hakkında merak duymaya başladı.

Artık tapu devir işlemlerinde noter şartı ortadan kalktı. Daha önce aynı anne ve babadan gelen kardeşlere kalan mirasın paylaşımıyla ilgili notere gitme zorunluluğu, yazılı bir sözleşme ile değiştirildi. Bu sayede, kardeşler arasında yaşanan miras paylaşımı süreci daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilecek.

Önceden hisseli tapuların devri ve satışı için notere gitme zorunluluğu bulunurken, artık sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak.

Bu kararla birlikte, tapu devir işlemleri daha az bürokratik engelle karşılaşacak ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Yeni düzenleme, tapu devir işlemlerinde yaşanan karışıklıkları önlemeyi ve prosedürleri daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Hisseli tapu satış işlemleri için ise tüm hissedarların fikir birliği şartı devam ederken, avukatlara verilen yetki sayesinde işlerin daha kolay yürütülmesi sağlanıyor.

Ancak, yerel belediyelerde gerçekleştirilecek devir işlemlerinde tüm hissedarların fiziki olarak bulunması gerekliliği hala devam ediyor.

Bu noktada, tapu devir işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm adımların titizlikle takip edilmesi gerekiyor.

Hisseli tapu satış işlemlerinde kaldırılan şart sayesinde tapu devir işlemleri kolaylıkla yapılabilse de yerel belediyelerde gerçekleştirilecek devir işlemlerinde tüm hissedarların fiziki olarak orada bulunması zorunluluğu halen bulunuyor.