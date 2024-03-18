Milyonlarca araç sahibinin her zaman yaptığı hatalardan biri ve o hatanın zararları gün yüzüne çıktı. Bu haberden sonra bunu bir daha asla yapmayacaksınız…

Milyonlarca araç sahibi, her zaman yaptığı ancak bilinçsizce yapılan bir hatanın zararlarını gözden geçirmeli. Yeni araştırmalar, kontak anahtarını, ev veya işyeri anahtarı gibi diğer anahtarlarla birlikte taşımanın araca ciddi zararlar verebileceğini ortaya koyuyor.

Kontak anahtarını normal anahtarlıkla birlikte taşıyanlar, araçlarında bulunan ateşleme silindirinin hassas parçalarının zarar gördüğünü fark etmeliler. Bu eylem, aracın içindeki hassas mekanizmaların yıpranmasına neden olabilir.

Anahtarlıkta bulunan ekstra ağırlık, ateşleme silindirinin zorlanmasına ve her sarsıntıda, dönüşte veya titreşimde iç parçalarının yavaşça aşınmasına neden olur. Bu da kontak anahtarının bozulmasına veya kilitlenmesine yol açabilir.

Ayrıca, bu hatalı kullanım anahtarın daha hızlı aşınmasına ve aracın çalıştırılmasında sorun yaşanmasına sebep olabilir. Ekstra ağırlık, kontağın bağlı olduğu elektrik sistemine zarar verebilir ve araç bilgisayarıyla iletişimi keserek tamir gerektirebilir.

Bu sorunlardan kaçınmak için, kontak anahtarınızın yanında sadece araç için gerekli anahtarları taşımalısınız ve ekstra ağırlık yapacak herhangi bir şeyden kaçınmalısınız.