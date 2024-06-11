Filenin Efeleri'nin voleybol oyuncusu Efe Mandıracı, sosyal medyada viral olan İngilizce röportajıyla ilgili konuştu. "Türkçe bile konuşamadım" diyerek durumu değerlendirdi.

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya'ya karşı mücadele etti. Maç sonrası mikrofona konuşan Mandıracı, İngilizce röportajıyla dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videoda İngilizce kelimeleri unutan Mandıracı'nın durumu, sosyal medya da gündem oldu.

Maçın ardından yorgunluk ve heyecanla İngilizce'yi unutan Mandıracı, viral olan videosuyla ilgili açıklama yaptı ve bu açıklama sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Almanya ile olan mücadelesi sonrasında, voleybolcu Efe Mandıracı'nın İngilizce röportajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Maç sonrası yaşadığı yorgunluk ve heyecanla İngilizce kelimeleri unutan Mandıracı, paylaşılan videonun viral olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve sosyal medyayı salladı.

Mandıracı, mikrofon uzatıldığında İngilizce bir röportaj verirken "gurur duymak" kelimesini hatırlamayınca yanındakine danışarak viral olan anlarla gündeme oturdu.

Röportaj esnasında “gurur duymak” kelimesinin İngilizce karşılığını unutan Mandıracı, “Şey neydi lan?” diyerek yanındakine seslendi ve “Abi gurur duymak neydi?” diye sorarak “proud” cevabını aldı. Ardından röportaja kaldığı yerden devam eden voleybolcu, o anlarla gündeme geldi.

Videonun yayılması üzerine Mandıracı, X platformunda bir paylaşım yaparak durumu açıkladı. Gülen surat emojisiyle paylaştığı mesajında, Efe Mandıracı’nın açıklaması:

“Zaten yüksek seviyede bir İngilizcem yok, röportaj verebilecek seviyede değilim her şey bir anda gelişti, maç biter bitmez röportaj yapabilir miyiz diye sorunca kıramadım kendisini, bundan sonra yaptığım konuşma da aynı şekilde yorgunluktan Türkçe bile konuşamadım.”

Sosyal medya kullanıcıları Mandıracı'nın samimi açıklamalarını takdir etti.

Birçok kişi, "Herkesin mükemmel olması gerekmiyor, önemli olan performansın ve samimiyetin" yorumunda bulundu. Başka bir kullanıcı ise, "Bu kadar samimi ve özgüvenli olman takdire şayan" dedi.