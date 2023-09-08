İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, 2023-2024 eğitim ve öğretim hazırlık çalışmaları kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Hazırlıklara ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yoldaş, bu kapsamda Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret ederek Kurum Müdürü Fuat Arkaç ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaretler kapsamında Yoldaş’a, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak eşlik etti.

Okullarda durum tespitinde bulunan Yoldaş, “Kurumumuzun genel itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğu gözlemledik. Gayretli çalışmalarından dolayı Kurum Müdürü Fuat Arkaç'a, Müdür Yardımcısı Soner Aygün'e teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)