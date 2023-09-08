Bulduğu her fırsatta beldede ikamet eden vatandaşları ziyaret eden Başkan Ünal, sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinliyor.

Hane ziyaretleri kapsamında hasta ve yaşlıları da ayrıca ziyaret eden Ünal, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Belediye tarafından yapılan her projenin vatandaşın huzur ve rahatı için olduğunu belirten Ünal, “Bizler belediye olarak yapmış olduğumuz her hizmette önce vatandaşımızı düşünüyoruz. Onların huzuru ve rahatı bizler için en önemli hizmet. Onlarla bir araya gelerek isteklerini taleplerini dinliyor çalışmalarımıza ona göre yön veriyoruz. Unutmayalım ki beldemizde sadece belediye olarak biz değil tüm halkımızla birlikte yaşıyoruz. Bizlerde bu kapsamda vatandaşlarımızla fikir alış verişi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Hane ziyaretleri kapsamında vatandaşların istek ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Ünal, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman halkımızın yanında olduk. Onlarla daha yakın olamka fikir ve düşüncelerini alabilmek için hane ziyaretleri projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında ilçede ikamet eden tüm vatandaşlarımızın hanesini misafir oluyoruz. Kimi zaman proje kapsamında geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiriyoruz, kimi zamanda çalışmaları incelerken çat kapı en yakın haneyiz ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda kasabamızda misafir olan Yavuz Gökdemir’i ziyaret ettik. Kendisi ile sohbet ederek çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Selma Şahin)