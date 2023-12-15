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Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2022 yılı kesin hesap kanun teklifinin ‘KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu Bütçeleri’ üzerine bir konuşma yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi adına söz alan Milletvekili Sedef, konu üzerine genel kurula hitap etti.

Milletvekili Sedef yaptığı konuşmada, “Bütçeleri üzerine söz aldığım kurumlardan biri olan KOSGEB, KOBİ'lerimizin gelişimini desteklemek ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek amacıyla kurulmuş önemli bir kurumdur. Bu nedenle, bütçesinin etkili bir şekilde kullanılması ve KOBİ'lerin desteklenmesi büyük önem taşıyor” dedi.

“KOSGEB'İN BÜTÇESİ, KOBİ'LERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK”

KOSGEB'in bütçesi, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, yenilikçiliği teşvik etmek ve istihdam yaratmak için kullanıldığını dile getiren Milletvekili Sedef, “KOSGEB'in bütçesinin doğru alanlara yönlendirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türk Standartları Enstitüsü ile Türk Patent ve Marka Kurumları ise ülkemizin ekonomik kalkınması, rekabet gücünün artırılması için son derece önemli kurumlardır. Türk Standartları Enstitüsü, ürünlerin kalitesini belirleyen standartların oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sayede tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünlere erişimi sağlanmakta, aynı zamanda üreticilerin uluslararası standartlara uygun ürünler geliştirmesi teşvik edilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizdeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesini, yerli buluşların desteklenmesini ve uluslararası alanda rekabet gücümüzün artırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, bu kurumların bütçelerinin yeterli düzeyde olması ve etkin bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Bu bağlamda, KOSGEP, Türk Standartları Enstitüsü ve, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bütçelerini Cumhur İttifakı olarak destekliyor, bu kurumların faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulmasını da önemsiyoruz” diye konuştu.

“ÖNCELİK GÖÇÜ ÖNLEMEK”

Yozgat’ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak, iş insanlarının Yozgat’a yatırım yapmalarının önünü açmak, istihdamı artırmak ve başka şehirlere göçü önlemek olduğunu vurgulayan Milletvekili Sedef, “Cumhur İttifakı döneminde seçim bölgem Yozgat; yüksek hızlı tren, yeni okul binaları, şehir hastanesi, sağlık merkezleri, bölünmüş yollar, hava limanı, toplu konutlar, modern spor tesisleri, tarımsal ve hayvansal destekler gibi önemli yatırımlar almıştır. Yeterli midir? Tabi ki yeterli değildir. Çünkü Yozgat değerlidir, Yozgat bu projeleri hak eder” dedi.

“SOFRAMIZI, HANEMİZİ AÇARIZ”

Yozgat yüzölçümü itibariyle Türkiye genelinde 14’üncü büyüklüğe sahip olduğunu söyleyen Milletvekili Sedef, “Yatırım yapmaya oldukça müsaittir. İnsanı mert, suyu sert bir şehir olsak da misafir denince bağrımıza basar, soframızı, hanemizi açarız. Demir yollarımız var, limanlara yakınız, önümüzdeki süreçte havaalanımız da yapılacak. Bu fırsat ortamını değerlendirmek üzere yatırım yapmayı düşünen iş insanlarımızı Yozgat’ımıza davet ediyoruz. Yozgat yatırımcılarımızı beklemektedir. Yozgat bürokrasisi de iş insanlarımızın tüm işlerini kolaylaştırmaya taliptir. Bu kapsamda Yozgatlı hemşerilerimiz Teşvikte 6. Bölgenin avantajlarından yararlanmak istemektedir” şeklinde konuştu.

“ÜLKENİN MODERN ULAŞIM AĞLARININ BİR PARÇASI”

Ülkenin modern ulaşım ağlarının bir parçası olan Sivas-Yozgat -Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı bu yılın başında vatandaşların kullanımına açıldığını dile getiren Milletvekili Sedef, “Hemşerilerimiz Yüksek Hızlı Trene kavuşmaktan çok mutlu ancak yapımları devam eden Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonları henüz hizmete açılamadı. Bu ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmet verecek olan istasyonlardaki eksikliklerin biran evvel tamamlanması ve bu istasyonların hemşerilerimizin hizmetine açılmasını bekliyoruz” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE DE BÜYÜYEN TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇILMAKTADIR”

Milletvekili Sedef konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizin 27 ilinde bitkisel ve hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projeleri yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle üretim teşvik edilmekte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de büyüyen Türkiye’nin önü açılmaktadır. TÜİK 2022 Temel İşgücü Göstergelerine göre Yozgatlı hemşerilerimiz yüzde 53 buçuk ile Hizmet sektöründe, yüzde 26,10 ile Sanayi sektöründe, yüzde 20,40 oranında ise Tarım sektöründe geçimlerini sağlamaktadır. Bu kapsamda Orman faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı Yozgat Akdağmadeni ilçemizde Orman ürünlerine dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi talebimizi dile getirmek istiyorum. Sarıkaya, Yerköy, Sorgun ve Saraykent ilçelerimizde oldukça elverişli termal kaynaklara sahibiz. Bu ilçelerimizde de Seracılık, Meyvecilik, Fidancılık, Çiçekçilik ve tohumculuk faaliyetleri kolaylıkla yürütülebilir. Yozgat Merkez ilçemizde ise Besi ve Süt Sığırcılığı, Koyun ve Keçi yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yozgat Merkez ilçemizde de Hayvancılığa dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını beklemekteyiz.”

“ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI”

Yozgat’ın toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için Tarım Bakanlığı tarafından altyapıların geliştirilmesi amaçlanmakta, önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Milletvekili Sedef, “Bu kapsamda çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı, Boğazlıyan Uzunlu Barajı, Aydıncık Kösrelik Göleti, Sorgun Gevrek ve Eymir Göletleri, Akdağmadeni Bahçecik Barajı, Yozgat Merkez Büyükmahal Göleti, Sarıkaya Hasbek Köyü Göleti inşaatları ve Yerköy İdecik Köyü Göleti kapalı sulama işlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte Yozgat Çekerek İlçemizde Yukarı Karahacılı Göleti, Şefaatli Paşaköy kapalı sulama sistemi, Sorgun ilçemiz İçme Suyu Tesisleri iletim hattı yapım işlerinin 2024 Yılı Yatırım Programına alınmasını talep etmekteyiz. Yine Boğazlıyan İlçemizde bulunan Esentepe köyü içerisinden geçen Başpınar Deresi, Sorgun Araplı Kasabası Yaycılar Mahallesi içerisinden geçen Armutlu Deresi, Sarıkaya Karayakup Köyü içerisin geçen dere yatağı ve Akdağmadeni Kılıçlı Köyü içerisinden geçen dere yatakları taşkın koruma kontrolü yönünden incelenerek 2024 yılı etüt programına alınması ve yatırım programına dahil edilmesi gerekmektedir. Kısıtlı su koşullarında sulama suyunun verimli şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Yarı kurak bir bölge olan Yozgat’ımızda tarımsal üretim riskini azaltmak amacıyla, bölgemizde su hasadı tekniklerinin geliştirilebilmesi için bu yatırımların tamamlanmasına şehrimizin ihtiyacı vardır. Bu projelerin kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacağından şüphemiz yoktur. Cumhur İttifakı varsa, engel de yoktur” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sedef konuşmasına şu şekilde devam etti: “İnsanlık için en temel altyapı hizmetleri biliyoruz ki; yol, su ve elektrik, bugün ise artık doğalgazdır. Doğalgaz temiz bir yakıttır, ekonomiktir, zehirsizdir, ucuzdur, verimlidir, kesintisiz ve konforludur. Fakat Yozgat’ımızın diğer ilçelerine ulaştırılan doğalgaz yatırımları Aydıncık, Kadışehri ve Yenifakılı ilçelerimiz için henüz planlama kapsamına alınamadı. Bu ilçelerimize de doğalgaz hizmetinin ulaştırılmasını talep ediyoruz. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm Bakanlık ve kurumlarımızın 2024 yılı bütçelerinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”