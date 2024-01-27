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MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel kimdir? İşte detaylar...

ÖMER AÇIKEL KİMDİR?

Sarıkaya ilçesine bağlı Selimli Köyü'nün gururu, 1980 doğumlu Av. Ömer Açıkel, Yozgat'ın yetiştirdiği başarılı bir isimdir.

Eğitim hayatına Atatürk İlköğretim Okulu'nda başlayan Açıkel, ardından Yozgat Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla tamamladı.

2004 yılında serbest avukat olarak mesleğine adım atan Açıkel, siyasi arenada da önemli adımlar attı. 2011 yılında MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı görevine seçilen Açıkel, devamında MHP Genel Merkezi Üst Kurul Delegesi olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken Av. Ömer Açıkel, 30 Mart 2014'te gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde Sarıkaya Belediye Başkanı olarak seçildi ve bu görevini 2019 yılı mahalli idareler seçimlerinde de başarıyla sürdürdü.

Av. Ömer Açıkel, evli olup, Önder Alp ve Mehmet Tuğşad adlı iki çocuk babasıdır. Açıkel, Sarıkaya'nın kalkınması ve ilerlemesi için gece gündüz çalışmaya devam ederken MHP Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.