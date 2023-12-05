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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayınladı. Yapılan açıklamalara göre, enflasyon oranlarındaki gelişmeler ve önemli faktörler şu şekilde:

1. DOĞALGAZIN ETKİSİ

TCMB'nin yayınladığı rapora göre, enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak doğalgaz tüketimindeki artış, aylık tüketici enflasyonuna 1,01 puanlık bir etki yapmıştır. Ancak, doğalgazın aralık ayında enflasyon üzerindeki katkısının zayıflayacağı öngörülmektedir.

2. GIDA VE TEMEL MAL GRUPLARI

Yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda artış göstermiştir. Kasım ayında taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışındaki gıdalarda fiyat artışları sürmüştür.

3. TEMEL MAL GRUBUNDA OLUMLU GELİŞMELER

Temel mal grubu yıllık enflasyonunda gerileme görülmüş, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu olumlu etkilemiştir.

4. HİZMET GRUBUNDA YAVAŞLAMA

Hizmet grubunda aylık fiyat artışında güç kaybı yaşanırken, kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekmiştir. Üretici fiyatlarındaki artış, enerji kalemlerinin etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir.

5. YATAY ENFLASYON SEYRİ

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, aylık artış oranları B ve C göstergelerinde yavaşlamış, yıllık enflasyonlar yataya yakın seyretmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama, alternatif göstergelerle de teyit edilmiştir.

6. KİRA ALT GRUBUNDA DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞMELER

Kasım ayında hizmet fiyatları yüzde 2,76 oranında artarken, kira alt grubunda aylık artışın bir önceki aya kıyasla hız kestiği görülmüştür.