Mayıs ayı enflasyon verilerine göre, memur ve emeklisinin maaş artış oranları şu şekilde netleşti:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Son 5 aylık enflasyon oranı %22,72 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon oranının eklenmesiyle birlikte toplam artışın %25 civarında olması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

5 aylık enflasyona göre alacakları artış oranı %17,38 oldu.

Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte toplam artışın %20 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu zam oranlarının belirlenmesinde, memur ve emekli maaşlarına yönelik toplu sözleşmeler ve enflasyon farkları dikkate alınıyor. Ocak 2024'te memur ve memur emeklileri %15 zam alırken, Temmuz ayında %10 zam almaları öngörülüyor. Enflasyon farkı ise %15'in üzerindeki enflasyon oranına göre ilave ediliyor.

Özetle, 2024 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yaklaşık %25, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yaklaşık %20 olarak öngörülüyor.