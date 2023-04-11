Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himaye ettiği, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğindeki panel zincirinde ulusal ve uluslararası akademisyen ve uzmanların söz aldığı, panelin açış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran yaptı.

SETA, Ankara Bilim Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinin de destek verdiği "3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Paneli"ndeki iki ayrı oturumda, özellikle Batı'daki İslam düşmanlığı ve bunun medyadaki işleniş biçiminin ele alındı.

İlk oturumda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ve Dr. Jaroen Harun Vlug'un panelist olarak yer aldı.

Panelin ikinci oturumunda ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doç. Dr. Enes Bayraklı, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Amina Smits Akılma, Khaled Sid Mohand ve Enrique Tessieri görüşlerini katılımcılarla paylaşıldı.

Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen panel verilen iftar yemeğiyle son buldu. Haber Merkezi