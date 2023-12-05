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Meclis salonunda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

KADIŞEHRİ BÜTÇESİ ANLATILDI

Toplantının birinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2023 mali yılı yatırım programı bütçesinden Kadışehri ilçesine ne miktarda ve hangi işlerde sarf edildiği hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanvekili Aziz Başak okudu. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanvekili Başak gündem ile alakalı okuduğu raporda, ”Özel idaresi 2023 yılı yatırım programı bütçesinden Kadışehri ilçesine kanalizasyon yapımı için 44.000,00 lira, içme suyu yapım projesine 400.000,00 lira, kilitli parke yapım projesine 1.850.000,00 Lira, diğer alt ve üst yapım projesi için 150.000,00 lira ve cari giderler için 200.140,00 lira olmak üzere toplam 2.644.140,00 lira ödenek ayrılmıştır. Ayrılan bahis konusu ödeneklerden kanalizasyon yapımı için ayrılan 44.000,00 lira ödeneğin 14.000,00 lirasının içme suyu projesine ve 30.000,00 lirasının cari giderlerde sarf edilmek üzere ödenek tahsis değişikliği yapılmıştır. İçme suyu projesi için ayrılan 400.000,00 lira ödenekten 112.100,00 lira ödeneğin Kabalı köyü içme suyu sondaj yapımında, 33.335,00 lirasının Derbent ve Yavuhasan köyü içme suyuna pompa alımında, 81.600.00 lirasının ilçeye bağlı köylerin kanalizasyon borusu alımında kullanıldığı, tahsis edilen ve ödenek tahsis değişikliği sonucunda toplamda 390.086,00 lira ödenek kaldığı ve kalan bu ödeneğin Yelten köyü içme suyu tesisi için ayrılmıştır. Kilitli parke yapımı için ayrılan 1.850.000,00 lira ödenekten 820.878,00 lira ödeneğin Hanözü-Seyhan-Camsaray-Dikmesöğüt ve Yelten köylerinde kullanıldığı, 826.000,00 lira ödeneğin Örencik- Kabalı ve Kıyılı köylerinde kullanıldığı ve 203.121,00 lira ödeneğin bakiye kaldığı belirtilmiştir. Diğer alt ve üst yapım projesi için ayrılan 150.000,00 lira ödenekten 56.832,36 lirasının hırdavat ve boya malzemesi alımı için kullanıldığı, 50.000,00 lirasının cari giderlerde sarf edilmek üzere ödenek tahsis değişikliği yapıldığı ve 43.167,64 lira ödeneğin bakiye kaldığı, Cari giderler için ayrılan ve ödenek tahsis değişikliği ile aktarılan ödeneklerin harcandığı ve toplam 93.434.64 lira ödeneğin bakiye kaldığı ve yılsonuna kadar ihtiyaç duyulan işlerde sarf edilmeye devam edileceği komisyonumuzca tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

BARAJ VE GÖLETLERİN FAYDASI ANLATILDI

Toplantının ikinci maddesinde Saraykent ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı Şakir Taşdemir okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı bir açıklama yapan Başkan Taşdemir, “Saraykent ilçesinde bulunan Altınsu göleti arazi sulama suyu temini için Gölet'in homojen dolgu ile 22 metre yüksekliğinde olup, 950.000 metreküp su toplama hacmine sahip olduğu ve bin 600 dekar arazinin sulamasını sağladığı, yıllar itibariyle havaları kurak geçmesiyle birlikte, doluluk oranının 1/5 seviyesinde olduğundan yeterli su birikimi olmamıştır. Bundan dolayı gölette arazi sulaması yapılamadığı, diğer taraftan göletin taşkın korumayı önlediği, balıkçılık yapımı düşünülmüş olsa da kayda değer bir getirisi olmadığından sadece olta balıkçılığının yapılmaktadır. İl Özel İdaresine ait Divanlı göleti arazi sulama suyu temini için 1985 yılında yapımı tamamlanmış olup, gölet homojen dolgu ile 700.000 metreküp su toplama hacmine sahip olduğu ve arazilerin sulamasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Gölette balıkçılık düşünülmüş olsa da kayda değer bir getirisinin olmadığından sadece olta balıkçılığının yapıldığı, ayrıca göletin çevresinde hazineye ait 200 dönüm arazinin bulunduğu, alanın Saraykent Belediyesine tahsis edildiği, tahsis edilen alanın belli bir kısmına belediyece millet bahçesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğu, Saraykent halkının dinlenmesine, eğlenmesine ve hoşça vakit geçirebilecek bir sosyal alana dönüştürüldüğü ve tatil günlerinde çok fazla doluluk alanı olduğu görülmektedir. Yerinde yapılan incelemelerde sosyal alandaki çimlerin sulanması ve dikilen ağaçların budaması ve sulama yapılarak daha güzel olmasının sağlanması ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi için bu hususlarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir” diye konuştu.

FİZİKİ DURUMU KONUŞULDU

Toplantının son maddesinde Şefaatli ilçesinde bakımevinin fiziki durumu ile bakımevi araç parkında bulunan araç ve ekipmanların genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Adnan Kılıçaslan okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir konuşma yapan komisyon Başkanı Kılıçaslan,” Şefaatli İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şefaatli Hükümet Konağı 3’üncü katında kadrolu eleman bulunmakta olup, Bozok jeotermal A.Ş. bünyesinde müdürlüğe görevlendirilen 3 işçi ve 5 adet şoför ve 6 adet operatör ile faaliyet göstermektedir. Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Şefaatli Hükümet Konağı 3’üncü katında bir Müdür vekili ve birlik bünyesindeki 1 adet geçici personel ile faaliyet göstermektedir. İlçe Özel İdare bünyesindeki araç parkında 3 kamyon, 1 greyder, I dozer, 1 yükleyici kepçe, 2 adet JCP kepçe, 2 adet pikap, 1 adet Ford minibüs, 1 adet silindir, 1 adet asfalt disbiratörü ve 1 adet çöp kamyonu ile hizmet verilmektedir. Köylerimize daha iyi hizmet sunulması amacıyla 1998 model BMC kamyon ile 2015 model Ford çöp kamyonunun 3 kişilik kabinli araçla değiştirilmesi ve bakım evinin ısınması için kalorifer tesisatının yenilenmesi ile araçların ekonomik ömürlerinin daha uzun olmasını sağlamak için araçlarımıza yarı açık ya da kapalı garajlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu komisyonumuzca yerinde tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.