İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı açılış, yoklama geçen oturum tutanak özetinin okunması ile başladı.

Gerçekleştirilen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 47. Maddesi ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince hazırlanan, il özel idaresi 2022 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesap cetvellerinin genel mecliste görüşüldü. Görüşülen teklif yazısı plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Yozgat Merkez ilçeye bağlı Salmanfakılı köyünde tapunun 134 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Akaryakıt LPG satış istasyon alanı projesi için hazırlanan 1/5.00 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.00 ölçekli uygulama imar planı önerisinin 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesi, mekânsal planlar yapım yönetmeliği 32. Maddesi uyarınca uygulama imar planı önerisi hakkında il özel idaresine teklif yazısı sunuldu. Sunulan teklif yazısı İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Yozgat’ın Yerköy ilçesi Delice Köyü yerleşik alan sınırı ve köy yerleşik alan civarı sınırının tespiti yapılması isteğinden, ihtiyar heyetinin de uygun görüşü alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli kadastro paftaları üzerinde gerekli çizimlerin yapılarak hazırlandığından, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10. Maddesinin (c) bendi uyarınca, İl Özel idaresi teklif yazısı ve eklerinin İl Genel Meclisinde görüşülerek karar hakkındaki İl Özel idaresi teklif yazısı ve ekleri üzerinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ekrem İlker tarafından hazırlanan rapor okundu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ekrem, “Kanun ve yönetmeliğin 3.4. ve 44’ncü maddeleri gereğince ilimiz Yerköy ilçesine bağlı Delice Köyü yerleşik alan sınırı ve köy yerleşik alan civarı sınırı tespitinde çizilen 1/1000 ölçekli paftalar üzerinde belirtildiği şekilde köyün etrafı gezilerek köy yerleşik alan sınırı ve köy yerleşik alan civarı sınırları harita ve jeoloji mühendislerinin çizdiği krokide belirledikleri sınır tespitinin uygun olduğu, köyde bizzat yerine giderek yaptığımız incelemelerde görüldüğünden, Delice Köyü Yerleşik alan ve köy yerleşik alan civarı sınır tespiti komisyonumuzca uygun bulunmuştur” dedi.

Yapılan görüşmeler sonrasında rapor oy birliği ile kabul edildi. Alpaslan Demir