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Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitime ihtiyaç duyanlara verilecek bireysel eğitim desteği, aylık 4 bin 692 lira olduğunu açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık bin 314 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık bin 314 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.