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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 23 Ocak 2024 tarihinde Sorgun ilçesi Çiğdemli mevkiinde yapılan devriye faaliyetinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen (A.U.) ve (M.G.) isimli şahısların üzerinde arama yapıldı.

Şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 8.95 Gram Kubar Esrar Maddesi ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yakalanıp gözaltına alınan (A.U.) ve (M.G.) isimli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.