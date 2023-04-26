Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattının ilk seferi Ankara'dan başlayarak gerçekleşti. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları sırasıyla Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak. Demiryoluyla 12 saat süren yolculuk süresi 2 saate inecek.
İlk seferin gerçekleştiği hızlı tren programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı.
MAYIS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." dedi Duygucan Yüksel Baloğlu