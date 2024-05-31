2024 Yılı Doğumunun 300. yılında Türk Dünyası'nda Türkmenistan Milli Şairi "Mahtumkulu Firaki Anma Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle Yozgat’ta bulunan Mahtumkulu Firaki anıtına çiçek bırakıldı.

Kent Parkta bulunan çiçek bırakma törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve daire müdürleri katıldı.

Törende bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Türkmenistan Milli Şairi Mahtumkulu Firaki’yi anmak üzere Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev ile birlikte tören gerçekleştirdik. Türk milletinin tarihinde Anadolu’ya maya çalan nice yiğitleri var. Yiğitlerimiz bu gönüllerimiz oldukça Türk milleti dünya coğrafyası üzerinde her daim kadim olarak kalacak. Rahmetli Atatürk’ün dediği gibi Türk Milleti Tarihte vardı, halde var, inşallah gelecekte atide de var olacak. Türk milletinin mayasına maya katan birliğine, bütünlüğüne, büyüklüğüne gönül veren tüm ermişlerimiz, erenleri bir kez daha yad ediyorum. Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev’i ağırlamaktan duyduğum memnuiyeti ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev ise, “Yozgat’ta Kent parkta bulunan Türkmen halkının ünlü şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki’nin heykeline çelenk bırakma törenine katıldık. Bu töreni düzenledikleri için Yozgat Valimize, belediye başkanına şükranlarımı sunuyorum. Mahtumkulu Firaki sadece bir Türkmen halkının değil tüm Türk dünyasının bir ünlü şairiydi. 2023 senesinde Türksoy Genel Sekreterliği tarafından 2024’üncü yıl Türk dünyasında Mahtumkulu Firaki yılı ilan edildi” diye konuştu.