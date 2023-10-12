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15 Ekim Pazar günü Tunceli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakada Yozgat Bozokspor lige puanla başlamak istiyor.

Hazırlıklarına Teknik Direktörü Can Güven ile devam eden Bozokspor’da morallerin üst seviyede olduğu gözlendi.

Teknik direktör Can Güven yaptığı açıklamada, “Pazar günü oynanacak müsabakanın centilmenlik içinde geçmesini istiyoruz. İnşallah memleketimiz için hayırlı bir sonuç olur. Benim için de çok büyük önem arz ediyor. Lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hedefimiz şampiyonluk. Takım halinde çalışmalarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)