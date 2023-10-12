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MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Maher Yatırım Holding'in bir iştiraki olarak faaliyet gösteren ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşen bir şirkettir. Halka arz edilecek hisseleri, yatırımcılara 4,30 TL fiyatla sunulacak. Bu halka arz, 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,03 olacak. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yerel bir yaklaşımı benimseyerek aynı zamanda küresel standartlara uygun bir hizmet sunma anlayışını sürdürmektedir. İşte MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı hakkında daha fazla bilgi

MHR GAYRİMENKUL NE İŞ YAPAR?

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, faaliyetlerini Maher Yatırım Holding'in bir iştiraki olarak sürdürmektedir. Ayrıca, 30 Mart 2021 tarihinde AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak ünvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirmiştir. Daha sonra 12 Ocak 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." adıyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, sigorta şirketleri iştiraki olan ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olma özelliği taşımaktadır.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Maher Yatırım Holding çatısı altında faaliyet göstermekte olup, tüm sektörlerde yerel bir yaklaşımı benimseyerek aynı zamanda küresel standartlara uygun bir hizmet anlayışını sürdürmektedir.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz fiyatı: MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri 4,30 TL'den halka arz edilecek.

Halka arz tarihi: 12-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir ve talep toplama süresi 2 gün sürecektir.

Hisse sembolü: MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(MHRGY)" olacaktır.

Halka arz büyüklüğü: MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzının büyüklüğü 890,1 milyon TL olarak açıklanmıştır.

Halka açıklık oranı: Halka arz açıklık oranı %25,03'tür, toplamda 207 milyon adet hisse dağıtılacaktır.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, katılım endeksine uygun bir yatırım aracıdır ve halka arzı tamamı eşit dağıtım prensibi üzerine gerçekleşecektir.

MHR GAYRİMENKUL KİMİN?

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hisselerine sahip olan ortaklar şunlardır: Mahmut Erdemoğlu (%58,94), Mine Erdemoğlu (%5), Gökay Erdemoğlu (%5), Türkay Erdemoğlu (%5), Maher Yatırım Holding (%5) ve diğer ortaklar (%21,06).

Katılıma göre dağıtılacak tahmini pay miktarları şöyledir:

1.7 milyon katılım: 122 lot (524 TL).

2.1 milyon katılım: 99 lot (425 TL).

2.5 milyon katılım: 83 lot (356 TL).

3.3 milyon katılım: 63 lot (270 TL).

4.1 milyon katılım: 51 lot (219 TL).