Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat yöresine ait Kocaeli genelinde ki 7 derneğin bir araya gelmesi ile kurulan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu genel kurulunu yaptı.

Federasyonun genel merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda, federasyonun kurucu başkanlığını yapan ve 3 dönemdir başkanlığını görevini yürüten Kocaeli’nin tanınmış iş adamı Erol Akalın, aday olmadı. Tek liste ile gidilen kongre sonrasında Erdem Ay başkanlığa seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda yapılan çalışmalar anlatıldı. Kuruluşundan bu güne kadar federasyonun başkanlığını yapan Erol Akalın yaptığı açıklamada, “Federasyon olarak çok güzel hizmetlere imza attık. Gurbetteki Yozgatlıların bir araya gelmesi, temsil makamlarında bulunması, ekonomik olarak iyi bir yerde olması için mücadele ettik. Birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetlere imza attık. Bende elimden gelen hizmetin en güzelini yapmak için çalıştım. Makamlar geçicidir. Önemli olan hizmetlerin devam etmesi, Yozgatlıların en güzel şekilde bir yerlerde temsil edilmesidir. Ben en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum” dedi.

3 BİN KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİK

Akalın, “Federasyon olarak hiçbir sivil toplum kuruluşunun gerçekleştiremediği bir etkinlik yaparak; 3 bin kişiyi Arabaşı Şöleni’nde bir araya getirdik. Testi kebabı şöleni düzenledik. Üniversite öğrencilerimize burs verdik. Hayatında hiç denizi görmemiş Yozgat’ta yaşayan öğrencilerimizi Kocaeli’ye getirerek; gezdirdik. 66 ile 41’i buluşturduk. Deprem bölgesine giderek; depremzede ailelere bizzati elden yardımlar yaptık. Yozgatlılar temsil makamında olması için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Her şey Yozgat ve Yozgatlı için diyerek, imkânlarımızı seferber ettik” şeklinde konuştu.

‘ÖRNEK OLMAK İSTEDİM’

Makamların gelip geçici olduğunu belirten Akalın, ‘Bu kongrede aday olmadım. Gençlere bırakmak istedim. Ülkemizde bir hastalık var. Bu bizim hemşerilerimizde daha fazla. Bir koltuğa gelince orayı bırakmak istemiyorlar. Hep aynı kişiler. Bırakın artık makamları, gençler gelsin. Onların önünü açın. Ben bunu yapmak istedim. Gençlerin önünü açmak için, genel kurulda aday olmadım. Yeni başkan seçilen arkadaşımızın her daim yanında olacağım. Söz veriyorum. Herkeste elini taşın altına koymalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ONURSAL BAŞKAN İLAN EDİLDİ’

Yapılan kurulda verilen önerge ile kurucu başkan olan ve üç dönemdir başkanlık vazifesini yapan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Onursal Başkan olarak alınan kararla kabul edildi. Akalın ise, alınan bu karara oldukça çok sevindiğini dile getirdi ve kendisini onursal başkan seçen federasyon üyelerine teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM

Erdem Ay (Başkan), Ümit Kıyıcı, Durak Kılıçarslan, Ekrem Bozkurt, Adem Pekyürek, Şaban çatar, Suat Yazgan, Nevin Ayyıldız, Serhat Arslantaş, Ahmet Aksu, Ülkü Arslantaş, Furkan Kılıçarslan, Mehmet Ersoy, Abdullah Şahin, İbrahim Reçber, Doğan Şahbaz, Ömer Şaşmaz, Bekir Gökkaya, Kadir Deniz, Hasan Hüsnü Açıkel, Türkeş Kocaay, Deniz Kal

DENETİM KURULU

İhsan Kocataş, Nuri Yardım, Hakan İnci, Zülküf Tekin, Gülseren Solmaz Altunal, Bayram Ayten/