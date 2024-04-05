Sulusaray ilçesinde oto lastik tamirciliği yapan Fatih Çakar, bir kumrunun sürekli dükkanın içerisine çöp getirdiğini fark etti. Yuva yapmak isteyen kumru getirdiği çöpleri lamba üzerine koydu. Ancak floresan lambanın ince olmasından dolayı getirdiği çöpler sürekli zemine düştü. Kuşun ısrarla yuva yapmaya çalıştığını gören işletme sahibi Çakar, bir çözüm bulmak için harekete geçti. Hemen bir tas alan Çakır, lambanın üzerine yapıştırdı. Kumru, hemen tas içine yuva yaptı.

“Sürpriz bir olay, sesten huylanmıyor”

Fatih Çakar, “Bu kumrunun buraya gelmesi üçüncü senesi. Hayvan daha önce de buraya gelerek lamba üzerine çöp koyuyordu. Koyduğu çöpler durmayıp sürekli yere düşüyordu. Baktım kumru yuva yapmakta zorlanıyor, ben de tası aldım oraya yapıştırdım. Hayvanın bu üçüncü senesi. Kaç tane yavruladı bilmiyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Diğer kumrular için de yanına bir yuva daha yapacağım. Sürpriz bir olay sesten de huylanmıyor. Bize de alıştı. Bazen omuzumuza bile konuyor. Onunla arkadaş olduk” dedi.