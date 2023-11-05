Yağmur Arabacı Eserleri: Cağaloğlu Yayınevi Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğu’ ilk şiir kitabı olarak okurları ile buluştu. Ardından çocuk edebiyasıtına yönelen yazarımız ikinci eseri Venüs ve Veteriner Hekimi okurları ile buluştu:

Yağmur Arabacı’nın ilk şiir kitabı olan Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğunda, okuyucunun hayal dünyasını kamçılayacak şiirler yer alıyor. Nar ağaçları, yakuttan kelebekler, panik ataklı mutantlar, ateş dağları, gece yürüyüşleri, Cenevizli kaptan-ı deryalar, küle dönen harfler, bulanık nehirler, karahindiba çiçekleri, kırlangıçlar, ebabiller, büyülü gerçekler…

Sesin taşa dönüşebileceğini ve taşlaşan bir suskunluğun yeniden sese verebileceğini hissettiriyor. İnsanın, varolma mücadelesi içinde kendine dönüp kendi ile hesaplaştığında, Venüs Yıldızı gibi kendi cennetinden kovulduğunda yüzünün yansımasının “ Diren, dağılma!” dediği duyuluyor sayfalarda. Hikayesini içinde taşıyan, duygu ve düşünce dünyanızda çağrışım uyandıracak belki de okuyanını bir rüyaya uyandıracak zengin bir düş gücü, sürreal bir imgeleme, orijinal bir birikim Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğunda sizleri bekliyor edebiyat Cağaloğlu’nda güzeldir, kahvenizi yudumlarken hayalleriniz bir çayın buharıyla raksederken beraberinde Rölyefin Suskunluğun da ruhunuzu saracak.

Cağaloğlu Çocuk

Venüs ve Veteriner Hekimi:

Hayat, bize bizim düşündüğümüzün dışında yeni kapılar aralamayı da seviyordu. Hep umutlu olmak gerektiğini biliyordum. Umudumuzun, Sevgimizin ve mutluluğumuzun yaydığı enerji küçücük bile olsa, içimizi aydınlatacak büyük ışığın kaynağıydı. Hayatın ve hayallerimizin içinde ancak onunla parlayabilirdik. Diyen meraklı bir kedinin; Annesi ve veteriner hekimi ile tanıştıktan sonra kitaplarla değişen dünyası, Venüs’e ve yanardağlara uzanan yolculuğu, kendini bir aslan olarak hayal edip şiir dolu bir kelebekle karşılıksız sevgi üzerine yoğrulmuş masal tadında parlayan bir yıldız hikayesi Eğitimci Yazar Yağmur Arabacının kaleminden Çoban Yıldızı’nın ışıltısıyla Cağaloğlu Çocuk Yayınları farkıyla okurlarımızın istifadesine sunduk keyifli okumanız ümidiyle…