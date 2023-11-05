Nice ozan gelmiş Âdemden beri

Çoğu ikrarından dönmemiş geri

Karacoğlan vardı âşıklar piri

Onların yerini alamam elbet

Ömer hayyam gibi meyden çekemem

Yunus emre olup derdim dökemem

Mevlana misali coşup çökemem

Varıp onlar gibi dalamam elbet

Fuzuli el tutmuş sadık yârinden

Sürmeli seneme yanmış derinden

Sevdayı anlatmış çok eserinden

Bunları hatırdan silemem elbet

Bir kör oğlu gezer bolu dağında

Yiğitlik yolunda dostluk bağında

Büyük çığır açtı kendi çağında

Ben bir tek tırnağı olamam elbet

Yandı aslı için bin dertli kerem

Bir şirinim yok ki kanımı serem

Leylayı mecnunu andırır yarem

Ferhat gibi dağlar delemem elbet

Dönmedi yolundan yazdı her şeyi

Diline doladı paşayı beyi

Ozan pir sultanı astılar deyi

Yas tutmak var iken gülemem elbet

Ruhsati yokluğun tatmış tadını

Nusret sümmaninin anam adını

Emrah alamamış hiç muradını

Bende onun gibi bulamam elbet

Kapalı gözüyle dünyayı gördü

Nice unutulmaz eserler verdi

Hayat yalan ölüm bir gerçek derdi

Veysel gibi sazı çalamam elbet

Reyhani ünlüdür imami dostum

Mevlüt ihsaniyi anmaktır kastım

Ozan dergâhında olsa da postum

Mehmet Akif gibi bilemem elbet

Âşık İdris şiiri ozanca yazar

Yardan gel olmazsa yaralar azar

Atatürk’ün dostu ney ile gezer

Neyzence yazarım yılamam elbet