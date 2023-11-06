Ayrılık var diyerek yollara bakma sakın 
Daha kavuşamadık hasreti yoramazsın 
Seni yazdım kalbime göz bebeğimden yakın 
Sevdanla yanar dururum teselli veremezsin

Haydi gül gözlerime yine neşeni takın
Güneşe perde taktım ben yoksam göremezsin
Yüreğinden acıyı çıkarıp öyle bakın 
Damarlarım çatlarsa yün gibi öremezsin

Dinle bak ne söylüyor saçında bahar yeli
Duymuyorsun sesimi buketler deremezsin
Yıkarsan bentlerimi durur mu hüzün seli
Bağbanınla bir daha vuslata eremezsin

Züleyha mısın gecemde ıssız yolumda ışık 
Işığımı gözümden alıp da kıramazsın 
Beni böyle bırakıp yalnız dertli bir Âşık 
Sitemle harmanlayıp cefayla karamazsın 

İğne ucunda ümit dünya balonda gizli
Kapatma gözlerini vedayı kuramazsın 
Kirpiklerinde isyan muzdarip sizli bizli
Yüreğimi sökerek aşkınla buramazsın 

İkimizin bu hali ağ yara gül koklatır 
An gelir sevda bıçak yerinde duramazsın 
Hatıralar kalbini sancılarla yoklatır
Riyakâr bakışlarla gülüşü vuramazsın 

Nefesimsin canımsın aşkın elinde çıram 
Kalbimi sıkıştırıp ruhumu geremezsin 
Aldanma gözlerime içten kanıyor yaram 
Sükûtu öldürerek yerlere seremezsin

Gel seni bende ara iki vücut değilsin 
Sende beni bulunca pusula aramazsın 
Sonbahar yasak sana güzün boynu eğilsin 
İçinde ben olmayan kolları saramazsın 

Bak gözlerin ağlıyor bakışını saklama 
İstesen de bir başka kalbe de giremezsin 
Suçu bana yükleyip bahaneyle aklama 
Benim sinem yanarken sen sefa süremezsin 

Tut elimi bırakma boşlukta düşüyorum 
Geri dönsem nafile arayıp soramazsın 
Âşık İdris sensizim sarmadan üşüyorum 
Eğer böyle gidersen kabrime varamazsın