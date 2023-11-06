Ayrılık var diyerek yollara bakma sakın

Daha kavuşamadık hasreti yoramazsın

Seni yazdım kalbime göz bebeğimden yakın

Sevdanla yanar dururum teselli veremezsin

Haydi gül gözlerime yine neşeni takın

Güneşe perde taktım ben yoksam göremezsin

Yüreğinden acıyı çıkarıp öyle bakın

Damarlarım çatlarsa yün gibi öremezsin

Dinle bak ne söylüyor saçında bahar yeli

Duymuyorsun sesimi buketler deremezsin

Yıkarsan bentlerimi durur mu hüzün seli

Bağbanınla bir daha vuslata eremezsin

Züleyha mısın gecemde ıssız yolumda ışık

Işığımı gözümden alıp da kıramazsın

Beni böyle bırakıp yalnız dertli bir Âşık

Sitemle harmanlayıp cefayla karamazsın

İğne ucunda ümit dünya balonda gizli

Kapatma gözlerini vedayı kuramazsın

Kirpiklerinde isyan muzdarip sizli bizli

Yüreğimi sökerek aşkınla buramazsın

İkimizin bu hali ağ yara gül koklatır

An gelir sevda bıçak yerinde duramazsın

Hatıralar kalbini sancılarla yoklatır

Riyakâr bakışlarla gülüşü vuramazsın

Nefesimsin canımsın aşkın elinde çıram

Kalbimi sıkıştırıp ruhumu geremezsin

Aldanma gözlerime içten kanıyor yaram

Sükûtu öldürerek yerlere seremezsin

Gel seni bende ara iki vücut değilsin

Sende beni bulunca pusula aramazsın

Sonbahar yasak sana güzün boynu eğilsin

İçinde ben olmayan kolları saramazsın

Bak gözlerin ağlıyor bakışını saklama

İstesen de bir başka kalbe de giremezsin

Suçu bana yükleyip bahaneyle aklama

Benim sinem yanarken sen sefa süremezsin

Tut elimi bırakma boşlukta düşüyorum

Geri dönsem nafile arayıp soramazsın

Âşık İdris sensizim sarmadan üşüyorum

Eğer böyle gidersen kabrime varamazsın