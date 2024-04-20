Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına bir evin bahçesindeki çardağın çatısını uçurdu; şans eseri kimse yaralanmadı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, dün yayımladığı ‘sarı’ uyarı koduyla, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı temkinli olmaları konusunda uyardı. Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı mahallelerde çevre düzenlemelerinde ve yapılarda hasarlara yol açtı. Gökmeydan Mahallesi Sümbüller sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesi de fırtınadan etkilendi. Şiddetli rüzgar sebebiyle binanın bahçesinde bulunan çardağın çatısının uçtuğu, oturma alanının ise yerle bir olduğu görüldü. Demir direkler ile desteklenen yapıda küçük çaplı maddi hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı.