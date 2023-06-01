İl Müdürü Yazıcı, “Hayat boyu öğrenme”, yaşamın başlangıcından sonuna dek süren bir öğrenme yolculuğudur” dedi.

Yazıcı yaptığı açıklamada; “Eğitime herkesin her yerde ve her zaman ulaşabilmesi” ilkemizle vatandaşlarımızın öğrenim yolculuklarını, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı “HEMBA” ile dijital platformda kolaylaştırıyor ve “üretim-istihdam” perspektifimizle destekliyoruz. “1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kutlu olsun, verimli geçsin” ifadelerini kullandı.

HAYATBOYU ÖĞRENME NEDİR?

Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. Hayat boyu öğrenme; eğitim öğretim faaliyetleri aracılığıyla bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini planlamak, çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek için eğitimin; zaman ve mekândan bağımsız olarak hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerdir. Alpaslan Demir