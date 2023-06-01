3 yıldır göz rahatsızlığı çeken Amasyalı hasta Ömer Taha, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi edildi. Tedavi edilmesinin ardından Ömer Taha’nın annesi yaşadığı süreci anlatarak Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan’a teşekkür mesajı iletti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan ise, hastaya geçmiş olsun dileklerini ileterek bu samimi mesajdan dolayı teşekkür etti.

“ÖZEL HASTANE ZANNETTİK”

Annenin yazdığı mesaj ise şu şekilde: “Oğlum Ömer Taha'nın yaklaşık 3 yıldır gözlerinde problem vardı. İlk zamanlar sadece anlık bir durum olarak tek gözü kayıyordu. İlk olarak abisi fark etti söyledi benim fark etmem yaklaşık 2 haftayı buldu. İlk gözlüğümü +1.5 idi sonrasında çok hafif kayma devam etmeye başladı ama gözlük ile çok fazla belli olmuyordu. İlk kontrole gittiğimizde +1.75 gözlük olarak devam edildi. Teşhis olarak sadece hipermetrop denildi. Ağustos 2021 de şuan kullandığı gözlüğü aldık. Kasım ayından itibaren gözündeki kayma belirginleşti. Randevu almaya çalıştık göz doktorundan randevu almak çok zor günlerce uğraştım randevu aldım, muayene tarihine 1 gün kala randevumuz doktor çalışma planı değişikliği diye iptal oldu. Bu şekilde tam 3 kez iptal oldu. En sonunda hastanede çalışan hemşire aracılığı ile doktor muayene etmeyi kabul etti. Doktor ameliyat olması gerektiğini fakat kendisinin şaşılık ameliyatı yapmadığını ve de Amasya’da yaptırmamamızı önerdi. Tam bu noktada biz hastane arayışına girdik fakat sorun şu ki şaşılık ameliyatını her doktor yapmıyormuş. Samsun Ankara derken. Aşçılık ön lisans okurken tanıştığım arkadaşım Yozgat'a gidebilir misiniz dedi. Bizim maceramız tam da bu noktada başladı. Arkadaşım Yozgat Şehir Hastanesi'nden Taner Bey ile iletişime geçti, Taner Bey Başhekim Mustafa Kozan Bey ile iletişime geçti ve Dr. Fevzi Çelik ile görüşüldü çocuğun bilgileri iletildi 15 Mayıs 2022 günü için randevumuzu aldık. Hastaneye girer girmez kendimizi bir devlet hastanesi değil özel hastanede gibi hissettik. Tertemiz bir ortam bahçesi, koridorları, wcleri hiç alışık olmadığımız muntazam bir düzen. İnsana insanca muamele yapılıyordu. Bekleme salonunda bir süre bekledikten sonra sırayla polikliniklerin olduğu koridora alıyorlar ve hastalar koridorda kalabalık yapmıyor, oturarak sıralarını bekliyor. Doktorun odasına gittik çocuğumuz için başhekimin görüştüğünü söyledik doktor çocukla o kadar güzel ilgilendi ki daha önce defalarca göz muayenesi yapıldı ama hiç bu kadar detaylı yapılmadı. Bu hastanede İlk defa göz ultrasonuda olduğunu öğrendik. Ölçüm yapan görevliler, damla damlatan memur, ultrason çeken hemşire o kadar kibardı ki özel hastane olsa bu kadar ilgilenirdi. Doktorumuza tetkikleri gösterdik ve 2 gözünden şaşılık ameliyatı kararlaştırıldı. Sıra geldi EKG çekimi kan alma ve röntgen çekimine İlk önce EKG çektirmeye gittik çocuğumuz kan almayı duyunca baya ağladı. EKG çekimindeki hemşire aşırı derece kibardı Ömer ile harika iletişim kurdu. Sayesinde biraz olsun sakinleşti. Röntgen çektirip kan alma odasına geçtik oradaki hemşirede ağlamazsa ödül vereceğini söyleyip yatıştırdı. Ödülümüz olan yara bandını alıp anestezi doktoruna geçtik anestezist ilgisi ve iletişi çok güzeldi. Ameliyat öncesi yapmamız gerekenleri anlattı. Onayımızı alıp doktorumuza geçtik. Göz doktorumuz tekrar muayene edip ameliyat günümüzü verdi. 15 gün sonrası için bu kadar çabuk olmasını beklememiştik. Ameliyat öncesi planlandı. Ameliyat sonrası gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Velhasıl biz çocuğumuzu güvenilir ellere emanet edeceğimiz bilinciyle evimize doğru yola çıktık. Tüm yönetim kadrosuna ve çalışanlara içtenlikle teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı gözler ile ameliyatımızdan çıkacağız.” Haber Merkezi