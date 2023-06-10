İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince doğada yetişen mantarların zehirli olması ve yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelerin görülebileceği söylendi.

Zehirlenme belirtilerinin görülmesi durumunda ise Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin (UZEM) aranması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Mantar zehirlenmesi belirtileri hakkında da konuşan yetkililer, “Mantar zehirlenmesinden sonra yaşanan belirtiler mantarın toksinine göre farklılık gösterebilmektedir. Mantar zehirlenmesinden sonra genellikle ortaya çıkan ilk belirtiler sindirim sistemiyle ilgili şikâyetlerdir. Mantar tüketildikten 2-3 saat sonra; mide krampları, bulantı, kusma, ishal, ateş gibi belirtiler yaşanıyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Ancak her mantarda bulunan toksin farklı olduğu için mantar tüketiminden sonra halüsinasyon, nöbet geçirme, uyku hali, şuur bulanıklığı karaciğer ve böbrek yetmezliği ile birlikte ciltte sararma gibi belirtiler de yaşanabilmektedir” denildi.

Yetkililerce, “Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir” ifadelerine yer verildi. Yasin Nazım Kayhan