Yozgat’ta yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar kurbanlık seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini araştırıyor. Vatandaşın merakını giderecek açıklama Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu’ndan geldi. Başkan Anteplioğlu, kurban alacaklara ve keseceklere önemli uyarılarda bulundu.

Kurbanlıkların nasıl seçilmesi konusunda bilgilendirici bir açıklamada bulunan Başkan Anteplioğlu, detayları açıklayarak vatandaşı aydınlattı.

Kurbanlıkların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, pasaport, veteriner sağlık raporu, nakil belgesi olan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçilmesi gerektiğini söyleyen Anteplioğlu, hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir şey olmaması gerektiğini vurguladı.

Anteplioğlu, çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç veya gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

“KONTROL ETTİREBİLİRLER”

Anteplioğlu açıklamasında, “Kurbanlık olarak seçilen hayvanın özellikle kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmeli. Sağlıklı bir hayvanın tüy yapısı çok parlaktır. Besisi yerindedir. Hayvanın fiziki görünüşü normal olmalı, vücudunda yara, şişlik, dem bulunmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır. Hastalık daha ziyade zayıf hayvanlarda görülür. Vatandaşlar, hayvanın hasta olabileceğini düşündüğü zaman gerek bize gerekse kesim yerlerinde görev yapacak ilçe tarım müdürlüğünün veteriner hekimlerine müracaat edebilirler. Hayvanın hasta olup olmadığını kontrol ettirebilirler” dedi.

“SAĞLIK RAPORU BULUNDURULMALI”

Kurbanlık nakledilecek hayvanların küpeli, şap ve çiçek hastalığına karşı aşılı olması gerektiğini dile getiren Anteplioğlu, “Nakil araçları nakil öncesi ve sonrasında mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir. İl sınırları içinde nakil sırasında ve pazara girişte büyükbaşlarda pasaport ve küçükbaşlarda nakil belgesi, il dışına nakledilecek hayvanlarda ise bu belgelerin yanı sıra veteriner sağlık raporu bulundurulmalıdır. Küpesiz, pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar nakledilemez ve kurbanlık pazara satışı yapılamaz. İl içinde ise pasaport veya nakil belgesi yeterli olmaktadır” diye konuştu.

“KANIN ÇOK İYİ AKITILMASI ÖNEMLİ”

Kurbanlık kesimine dair de açıklamada bulunana Anteplioğlu, “Kurbanlık kesimler ehil kişilerce yapılmalı, belediyelerin gösterdiği kesim yerlerinde yapılmalı, kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilerek kesimin hayvana eziyet edilmeden tamamlanması, temizlik ve hijyene dikkat edilmesi, iç organlardan karkasa bir bulaşma olmadan çıkarılması, kanın çok iyi akıtılması önemlidir. Kesim öncesi ya da sırasında hastalık şüphesi bulgularının görülmesi halinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli nöbetçi veteriner hekimlere bilgi verilmelidir. Kurbanlık kesim yerlerinde atıkların, kan ve diğer organların her hangi bir çevre kirliliğine neden olmaması için gelişigüzel çevreye atılmamalı, sızdırmaz uygun bir poşet içinde temizlik görevlilerine teslim edilmelidir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan