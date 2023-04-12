İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda kuraklık, taşkın, havza ile ilgili genel bilgi, 2023 yılı öncesi yatırım programında yapılan taşkın koruma kanalları, 2023 yılı yatırım programında olan taşkın yapım işleri konuşularak değerlendirildi.

Yapılan toplantıda genel olarak, taşkın yönetim planlarının ve kuraklık yönetim planları, Yozgat ve genelinde işletmede olan taşkın koruma tesislerine yapılan müdahaleler ile bunların önlenmesine yönelik çözüm önerileri ile alınacak tedbirler ve vatandaşların mevsimsel su talepleri konuları görüşülmüş olup karara bağlandı.

“KURULUN GÖREVLERİ BELİRLENDİ”

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun görevleri hakkında toplantı sonrasında yapılan bilgilendirmede, “Bakanlıkça hazırlanacak havza, taşkın ve kuraklık yönetim planları için gerekli katkıları sağlamak, havza koruma eylem planları, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının il bazında uygulanmasını sağlamak, içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yapmak ve hazırlanan özel hükümlerin il bazında uygulanmasını sağlamak, İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü veya ilgili DSİ Şube Müdürlüğü tarafından yapılır” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, “İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları yılın ilk altı ayı içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa toplanır. 2023 Yılı İl Su Yönetimi Koordinasyon toplantı konuları kuraklık (güncel baraj ve gölet dolulukları), taşkın (dere ıslah çalışmaları), havza ile ilgili genel bilgi, 2023 yılı öncesi yatırım programında yapılan taşkın koruma kanalları, 2023 yılı yatırım programında olan taşkın yapım işleri, hakkında bilgiler verildi” denildi. Melike Aslı Arslan